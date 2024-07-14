64 مليار دولار إيرادات روسيا من الطاقة في 6 أشهر

2024-07-14 10:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت إيرادات روسيا من بيع موارد الطاقة لتبلغ 5.7 تريليون روبل حوالي 64 مليار دولار، بحسب ما أعلنت وزارة المالية. وقالت الوزارة في تقرير نشرته إن حجم إيرادات النفط والغاز في الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري ارتفع بأكثر من مرة ونصف وبنسبة 68.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 وبلغت حوالي 5.7 تريليون روبل. وأشار التقرير إلى أن تزايد الإيرادات المحققة في النصف الأول من العام الجاري بمقدار 700 مليار روبل عن المستوى المتوقع سابقا، يعود إلى حد كبير لارتفاع أسعار النفط الروسي من ماركة يورالس، وبيعه بسعر أعلى من السقف الذي حدده الغرب عند 60 دولارا للبرميل.