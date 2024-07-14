العراق يؤكد التزامه باتفاق أوبك وبالتخفيضات الطوعية

2024-07-14 10:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلنت وزارة النفط، التزام العراق باتفاق أوبك وبالتخفيضات الطوعية. وذكرت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز أنه إشارة إلى تقديرات المصادر الثانوية حول زيبادة انتاج العراق عن الحصة المقررة في اتفاق أوبك والدول المؤتلفة معها في اعلان التعاون بمقدار 184 الف برميل يوم لشهر حزيران 2024، يؤكد العراق التزامه كليا بالاتفاق وبالتخفيضات الطوعية وتعويض اي فائض بالانتاج منذ بداية عام 2024. وأضافت الوزارة، أنها ستلتزم بمستوى الانتاج المطلوب في الاتفاق والبالغ 4 ملايين برميل يوميا لشهر تموز والاشهر القادمة، بالاضافة الى تعويض الفائض في الانتاج منذ بداية العام خلال فترة التعويض والتي تمتد حتى نهاية شهر ايلول 2025.