2024-07-14 10:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

من المتوقّع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لحقل الفيحاء في العراق إلى 100 ألف برميل يوميًا خلال الأيام المقبلة؛ ما يدعم خطط بغداد لتطوير مكامن النفط. ووفق بيان، توقّعت إدارة الحقل النفطي الحدودي، أن يرتفع الإنتاج للطاقة الجديدة خلال شهر أغسطسآب المقبل. وقال مدير حقل الفيحاء محمد طاهر، إن إنتاج الحقل الحدودي مع إيران يبلغ حاليًا 80 ألف برميل يوميًا، ومن المأمول زيادة الطاقة إلى 100 ألف برميل يوميًا خلال الشهر المقبل. ويُعَد مشروع تطوير حقل الفيحاء النفطي من المشروعات المهمة لإنتاج النفط الخفيف، وهو أحد الحقول الحدودية، وبدأت عمليات تطويره في عام 2014 مع شركة كويت إنرجي، ولاحقًا مع شركة يو إي جي UEG الصينية. النفط في العراق قال طاهر إن حقل الفيحاء يتكون من عازلتين ضفتين للعزل الضفة A والضفة B لكل ضفة 50 ألف برميل يوميًا، ويصل عدد الآبار في الحقل إلى 43 بئرًا؛ من بينها 36 بئرًا في الإنتاج وبئر لحقن الماء تجريبي، والبعض الآخر آبار استصلاح وغير مربوطة حتى الآن. وبيّن طاهر أن الحقل يتكوّن من 7 شعب تتضمن شعبة المكامن والآبار والمشروعات والإنتاج والشعب الإدارية والقانونية والأمنية، وتعمل الكوادر بشفتات صباحية ومسائية. ولفت إلى أن المساحة الكلية لحقل الفيحاء النفطي تبلغ 865 كيلومترًا مربعًا، ويُعَد من أهم حقول النفط في العراق. وأشار إلى أن وزارة النفط وضعت خطة مستقبلية لتطوير حقل الفيحاء، تستهدف رفع إنتاجه إلى 150 ألف برميل يوميًا، من خلال زيادة عمليات حفر الآبار واستصلاحها. الغاز المصاحب أكد مدير حقل الفيحاء أن مشروع إيقاف حرق الغاز في حقل الفيحاء سيتم إكماله نهاية العام الحالي، بطاقة معالجة 130 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا. وأشار إلى أن الحقل ينتج خطين من الغاز السائل والجاف؛ إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للغاز السائل ما يقارب من 11001480 طنًا يوميًا، في حين يقدر إنتاج الغاز الجاف بنحو 98 مليون قدم مكعبة. كانت وزارة النفط قد أعلنت مؤخرًا الوصول إلى استثمار واستغلال 62 من الغاز المنتج في العراق، وتخطط للتوقف عن حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2028. ويبلغ إنتاج العراق من الغاز حاليًا 3 آلاف مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، بعضها يُستَغل في محطات توليد الكهرباء، والبعض الآخر يوجه إلى المنشآت الصناعية والمشروعات الزراعية.