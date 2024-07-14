تربية صلاح الدين تعلن أسماء العقود ضمن الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة (رابط)

2024-07-14 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت مديرية تربية صلاح الدين، اليوم الاحد (14 تموز 2024)، أسماء العقود ضمن الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تعلن عن النتائج النهائية ونتائج الاعتراضات للمتقدمين على الدرجات الوظيفية (6000) بصفة عقد".

وأضافت ان "اللجنة المركزية في ديوان المديرية استكملت كافة الإجراءات بعد انجاز عمل لجنتي الاعتراضات والتدقيق".

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