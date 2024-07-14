2024-07-14 10:00:07 - المصدر: منصة إيشان

تداولت وسائل إعلام صورة قالت إنها لـ”توماس ماثيو كروكس”، المشتبه بأنه أطلق النار في تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا في حادث وصفه “إف بي آي” بمحاولة اغتيال. وبحسب التقارير الإعلامية فإنه تم التعرف على كروكس على أنه القناص الذي أطلق النار على ترامب في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا. وكروكس من […]

ظهرت المقالة عشريني من بنسلفانيا.. الكشف عن هوية مُطلق النار على ترامب أولاً على ايشان.