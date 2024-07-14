سقوط ضحية من الاسايش وجرح آخر ومقتل واصابة داعشيين باشتباك شرق كركوك

2024-07-14 10:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الأسايش في اقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد، بمقتل عنصر من تنظيم داعش واصابة آخر بجروح في اشتباك حصل معهما أثناء محاولة إلقاء القبض عليهما في ناحية (قره هنجير) شرق كركوك.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الساعة الـ8:00 من صباح اليوم اشتبكت قوات مديرية الامن (الاسايش) بمحافظة كركوك في ناحية (قره هنجير) بهدف اعتقال اثنين من مسلحي داعش نتيجة الحصول على معلومات مسبقة ومراقبة ومتابعة دقيقة، وعلى إثر ذلك قُتل إرهابي بينما أُصيب إرهابي آخر بجروح".

وأوضح البيان، أن "هذين المسلحين من تنظيم داعش توجها الى المنطقة لغرض القيام بأعمال ارهابية، وفي السابق وخلال العملية الاولى التي نفذاها استشهد منتسب بالشرطة على أثرها، وفي العملية الثاني وقعت مواجهة مسلحة أثناء زرع عبوة ناسفة في حي (بنجا علي) مما أسفر عن استشهاد منتسب في الشرطة أيضا، وفي العملية الثالثة استشهد جرائها منتسبين اثنين بالشرطة داخل سوق كركوك، وفي العملية الرابعة قتلوا ضابط شرطة أمام مستشفى الجمهوري اضافة الى قيامهم بعدة أعمال ارهابية أخرى".

وأعرب البيان عن أسفه أن المواجهة المسلحة في ناحية (قره هنجير) أسفرت عن استشهاد منتسب يُدعى (جوامير عزيز رشيد) واصابة منتسب آخر بجروح.