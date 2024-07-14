ايفانكا ترامب: محاولة إغتيال والدي لا معنى لها

2024-07-14 10:48:03 - المصدر: قناة الاولى





أصدرت ايفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بيانًا أعربت فيه عن شكرها لرجال انفاذ القانون.





وقالت إيفانكا في البيان الذي نشرته على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا): "شكرًا لكم على محبتكم وصلواتكم من أجل والدي ومن أجل الضحايا الآخرين لأعمال العنف التي لا معنى لها اليوم في بتلر، بنسلفانيا".





وتابعت ايفانكا: "أنا ممتنة لجهاز الخدمة السرية وجميع ضباط إنفاذ القانون الآخرين على إجراءاتهم السريعة والحاسمة اليوم.. وأواصل الصلاة من أجل بلدنا".



