أطلق النار من على بعد أكثر من 118 متر.. من هو الشخص المتورط في محاولة اغتيال ترامب؟

2024-07-14 10:48:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الولايات المتحدة





كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، في بيان الأحد، هوية ‭"‬‬الشخص المتورط" في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترمب، ويدعى توماس ماثيو كروكس ويبلغ من العمر 20 عاماً، وفق ما أوردته «رويترز».





وكروكس كان مسجلاً في الحزب الجمهوري بحسب سجل الناخبين بولاية بنسلفانيا.





وكروكس، وهو من بلدة بيثيل بارك في بنسلفانيا، أطلق النار على ترمب من على سطح مصنع على بعد أكثر من 118 متر من مكان تواجد ترمب في التجمع الانتخابي الحاشد في بتلر.





وقُتل المسلح على يد قناصة الخدمة السرية. وتم العثور في وقت لاحق على بندقية من طراز "إيه آر" كانت بحوزته.





ومن غير الواضح لماذا أطلق كروكس النار على المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض.





وقال شاهد عيان لشبكة "إن بي سي نيوز" إنّ الرجل الذي قُتل خلال إطلاق النار قضى فورا بعد إصابته في رأسه.











