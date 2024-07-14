دوري نجوم العراق.. 5 مواجهات اليوم ابرزها لقاء النوارس والقيثارة

2024-07-14 11:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب بغداد والسليمانية ودهوك ، اليوم الاحد (14 تموز 2024)، خمس مواجهات في ختام منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2023-2024.

‏ويلتقي في المباراة الاولى التي تجري عند الساعة الـ 5:00 عصرا، نادي الحدود وضيفه نادي الكرخ، بينما يستضيف ملعب السليمانية في نفس التوقيت مباراة نادي نوروز وضيفه نادي أربيل.

كما يواجه فريق القوة الجوية على ملعب الزوراء، نادي نفط الوسط عند الساعة الـ 7:30 مساء، وفي نفس التوقيت يستضيف ملعب الشعب الدولي قمة مباريات الجولة الأخيرة بين فريق الزوراء وضيفه فريق الشرطة.

‏وفي ختام مباريات الجولة الأخيرة يستضيف بنفس التوقيت فريق دهوك على ملعبه فريق نفط ميسان.



