نمو الصادرات الإيرانية إلى العراق بنسبة 28% خلال 3 أشهر

2024-07-14 11:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت صادرات إيران إلى العراق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني نحو 3 مليارات دولار، ما يشير إلى نمو بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام ايرانية رسمية اليوم الأحد.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، أنه تشمل الصادرات أهم 10 سلع صادرة من إيران إلى العراق خلال هذه الفترة وهي: الغاز الطبيعي (1211 مليون دولار)، وقضبان الحديد أو الفولاذ (176 مليون دولار)، وبلاط السيراميك (56 مليون دولار)، والتفاح الطازج (50 مليون دولار)، وسبائك من الحديد والصلب (47 مليون دولار)، البطيخ (46 مليون دولار)، مبردات المياه المنزلية (45 مليون دولار)، الطماطم المزروعة (36 مليون دولار)، المستلزمات المنزلية والتنظيف (33 مليون دولار)، توربينات الغاز (27 مليون دولار).

كما بلغت واردات إيران من العراق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الايراني 108 ملايين دولار، أي بنمو بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا للاحصائيات.

وقالت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية إن أبرز السلع المستوردة من العراق خلال الفترة المذكورة تشمل: الذهب الخام (58 مليون دولار)، وسبائك الألمنيوم (10 ملايين دولار)، والإطارات (3 ملايين دولار)، والسيارات (3 ملايين دولار).