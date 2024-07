2024-07-14 11:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أصدرت مديرية ماء ذي قار بيانا رسميا حذرت فيه من نقص في إطلاقات المياه الواصلة إلى المشاريع والمجمعات المائية في المحافظة. وأوضحت المديرية في الباين الذي اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية أنها تعمل حاليا على توزيع الخزين المتوفر من المياه، داعيةً المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك اليومي واستعمال المياه...

The post بيان رسمي: نقص حاد في إطلاقات المياه يهدد مشاريع ذي قار المائية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.