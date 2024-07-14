وزير التخطيط يصدر توجيهات خاصة بإجراء التعداد العام للسكان

2024-07-14 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأحد، أن التعداد العام للسكان والمساكن سيُنفّذ بموعده المحدد، مشدداً على أهمية توفير جميع المتطلبات الفنية واللوجستية الخاصة بتدريب الباحثين الذين سيقومون بإجراء عمليات الحزم والترقيم والحصر.

وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعاً ضم وكيلي الوزارة ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، والمستشار الوطني للتعداد، ورئيسي قطاعي العمل الميداني، وتكنولوجيا المعلومات، وعدداً من الخبراء والمستشارين".

واطلّع الوزير خلال الاجتماع على "آخر التطورات والإجراءات الميدانية التي تجريها هيئة الإحصاء، استعدادا لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل".

وأكد الوزير، أن "التعداد العام للسكان والمساكن سيُنفّذ بموعده المحدد في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل"، موجهاً بـ"توفير جميع المتطلبات الفنية واللوجستية الخاصة بتدريب الباحثين الذين سيقومون بإجراء عمليات الحزم والترقيم والحصر، في أنحاء العراق كافة، وأن يتفرّغ موظفو وزارة التخطيط، لمشروع التعداد بالكامل".

من جانبه استعرض رئيس هيئة الإحصاء، ضياء عواد كاظم، "موقف الخطة التدريبية للباحثين في جميع المحافظات، واستكمال الصور الفضائية، والاستعدادات الجارية لانطلاق عمليات الترقيم والحصر بعد انتهاء مرحلة التدريب".