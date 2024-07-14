وزارة الداخلية تصدر أمر ترقية الضباط والمراتب لمقر الوكالة وتوابعها

2024-07-14 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أمر ترقية الضباط والمراتب لمقر الوكالة وتوابعها.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق عادل عباس الخالدي أصدر اليوم، جدول ترقية الضباط تموز 2024 والبالغ عددهم (5317) وللمراتب والبالغ عددهم (37934) منتسباً من مستحقي الترقية الى رتبة أعلى من الذين استوفوا الشروط، ضمن ملاك وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في قيادات الشرطة في بغداد والمحافظات والدوائر الاختصاصية وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة".