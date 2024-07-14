وفد أمني برئاسة يار الله يصل إلى قيادة عمليات ديالى

2024-07-14 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

وصل وفد أمني رفيع المستوى، اليوم الأحد، برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله الى محافظة ديالى.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وفداً أمنياً رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة وصل اليوم الى قيادة عمليات ديالى، يرافقهما معاون رئيس الأركان للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية".

وأضاف أن "هدف الزيارة جاء للاطلاع على الوضع الأمني وآخر المستجدات في محافظة ديالى".