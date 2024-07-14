أبرزها ديربي القيثارة والنوارس.. اليوم خمس مواجهات في ختام دوري النجوم

2024-07-14 11:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

تختتم مساء اليوم الأحد، منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين للموسم الحالي بإقامة خمس مباريات لحساب الجولة الـ 38 والأخيرة، أبرزها مواجهة الديربي التي تجمع بطل المسابقة الشرطة ونظيره الزوراء في ملعب الشعب الدولي، وستشهد المباراة إقامة مراسم تتويج القيثارة بجائزة المركز الأول.

ويسعى الأخضر إلى إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، من خلال حسم نتيجة الديربي الجماهيري، منتشياً بفوزه بلقبي الدوري والكأس.

وعلى الجانب الآخر يسعى الزوراء إلى الوصول للفوز الثاني والعشرين في مشاركته الحالية، ليكون خير خاتمة لمسيرة النوارس بالموسم الحالي، الذي خرج منه خالي الوفاض، بعد أن حل ثالثاً في مسابقة الدوري، خلف الشرطة البطل والقوة الجوية الوصيف، بينما ودع بطولة كأس العراق من الدور نصف النهائي.

بدوره سيكون الجوية مرشحاً للتفوق في لقاء اليوم، حينما يواجه نفط الوسط، عطفاً على الفوارق الفنية، وخرج فريق الصقور بموسم صفري عقب خسارته نهائي الكأس أمام الشرطة، في حين نال وصافة الدوري.

وفي لقاء آخر يأمل دهوك مصالحة جماهيره، عندما يستضيف نفط ميسان، وغاب الانتصار عن صقور الجبال في المباريات الثلاث الأخيرة، إذ اكتفى بنقطتين من تعادلين أمام النفط والميناء، وفي المقابل خسر بمواجهة الشرطة، ولذلك فإنه ينظر لمواجهة اليوم بمثابة بوابة للتعويض. وفي بقية لقاءات اليوم، يلعب الحدود أمام الكرخ، ونوروز مع أربيل.