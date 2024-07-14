2024-07-14 11:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت أمانة بغداد أنَّها تدرس فكرة نقل أسواق الجملة من وسط العاصمة إلى خارجها، مشيرةً إلى أن النفايات والتجاوزات أكبر التحديات التي تواجهها في الوقت الحالي. وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي، في تصريح صحفي، إنَّ “التوسع السكاني لا يزال مستمراً، يقابله بطء في السكن العمودي وسرعة في تمدد البناء الأفقي”، موضحاً أنَّ “العمل […]

ظهرت المقالة أمانة بغداد تدرس فكرة نقل “أسواق الجملة” من وسط العاصمة إلى أطرافها أولاً على ايشان.