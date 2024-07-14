2024-07-14 11:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأحد، أن التعداد العام للسكان والمساكن سيُنفّذ بموعده المحدد، مشدداً على أهمية توفير جميع المتطلبات الفنية واللوجستية الخاصة بتدريب الباحثين الذين سيقومون باجراء عمليات الحزم والترقيم والحصر. وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته الاقتصاد نيوز، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعاً ضم وكيلي الوزارة ورئيس هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، والمستشار الوطني للتعداد، ورئيسي قطاعي العمل الميداني، وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الخبراء والمستشارين. واطلّع الوزير خلال الاجتماع على آخر التطورات والاجراءات الميدانية التي تجريها هيأة الاحصاء، استعدادا لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل. وأكد الوزير، أن التعداد العام للسكان والمساكن سيُنفّذ بموعده المحدد في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل، موجها بـتوفير جميع المتطلبات الفنية واللوجستية الخاصة بتدريب الباحثين الذين سيقومون باجراء عمليات الحزم والترقيم والحصر، في انحاء العراق كافة، وان يتفرّغ موظفو وزارة التخطيط، لمشروع التعداد بالكامل. من جانبه استعرض رئيس هيأة الاحصاء، ضياء عواد كاظم، موقف الخطة التدريبية للباحثين في جميع المحافظات، واستكمال الصور الفضائية، والاستعدادات الجارية لانطلاق عمليات الترقيم والحصر بعد انتهاء مرحلة التدريب.