بغداد تستيقظ على انتحار فتاتين

2024-07-14 11:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، صباح الأحد، بتسجيل حالتي انتحار لفتاتين داخل منزليهما في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة تولد 2005 (طالبة مدرسة) أقدمت صباح اليوم على الانتحار بشنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) معلق في المروحة السقفية داخل غرفة نومها ضمن منطقة العامرية".

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية سهلت نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادثة".

وفي حادثة مشابهة، أقدمت فتاة تولد 2008 على الانتحار بشنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) معلق بسقف غرفتها داخل منزلها ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد.

ووفق المصدر، فإن ذويها ادعوا أن الضحية كانت تعاني من اضطرابات نفسية.