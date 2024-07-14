2024-07-14 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأحد، عن إنشاء مستشفيات سعة 100 سرير في 16 محافظة، فيما كشف عن إدراج 80 مركزاً صحياً في جميع المحافظات.

وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة لديها جملة من المشاريع في مختلف المحافظات، وهي جزء من البرنامج الحكومي الذي أكد على العدالة الصحية من خلال توزيع الخدمات الصحية بشكل متساوٍ قدر الإمكان بين جميع المحافظات"، لافتاً الى أن "أحد هذه المشاريع هو إنشاء مستشفيات سعة 100 سرير في 16 محافظة، ولكل محافظة يكون هناك مستشفى".

وأضاف أن "الوزارة لديها أيضاً مشاريع مستشفيات قيد الإنشاء والعمل جارٍ فيها، وكذلك بانتظار هذا العام إكمال إدراج 80 مركزاً صحياً في مختلف المحافظات لغرض توسعة قاعدة مراكز الرعاية الصحية الأولية"، مبيناً أن "الوزارة لديها كذلك مشاريع للمراكز التخصصية وعدد من مراكز الأورام والمراكز القلبية في المحافظات، بالإضافة الى الخدمات الأخرى".

وأشار الحسناوي الى أن "الوزارة تسير نحو توسعة القاعدة الصحية والتي تتضمن أيضاً توفير الأجهزة والمستلزمات والأدوية".