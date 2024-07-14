طالباني يعرب عن اسفه لسقوط ضحايا في صفوف الاسايش خلال اشتباكاتهم مع عناصر داعش

2024-07-14 12:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أعرب نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى في صفوف الاسايش خلال اشتباكاتهم مع عناصر داعش الإرهابية في كركوك.

جاء ذلك في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، عقب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها ناحية قرهنجير التابعة لمحافظة كركوك صباح اليوم وأسفرت عن مقتل إرهابي والقبض على آخر مصابا واستشهاد عنصر أمني وإصابة آخر.

وأعرب طالباني بحسب البيان عن "الأسف لسقوط قتلى وجرحى في صفوف جهاز أمن الإقليم (الاسايش)"، مشيرا إلى أن "الأمن في كردستان رغم استتبابه في السنوات الأخيرة والمحافظة عليه إلى حد بعيد بفعل يقظة القوات الأمنية إلا أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا حقيقا على الإقليم والعراق".

وأكد أن "قواتنا الأمنية ستظل مستمرة في جهودها لحفظ الأمن والاستقرار ومطاردة ما تبقى من الإرهابيين لينالوا جزاءهم العادل"، مقدما التعازي والمواساة لذوي "جوامير رشيد" الذي استشهد خلال اشتباكات قرهنجير، ولذوي العنصر الأمني الآخر الذي أصيب خلال العملية.