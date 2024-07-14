قيدوه بسلاسل حديدية.. السلطات المغربية "تحرر" مسنا احتجزته عائلته 20 سنة

2024-07-14 12:24:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - المغرب









تمكنت السلطات المغربية المختصة، من تحرير رجل طاعن في السن ونقله إلى إحدى المصحات النفسية والعقلية، وذلك بعد أن احتجزته عائلته لمدة تزيد عن 20 عاما، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي.





ونقل الموقع عن مصادر أمنية، أن ذلك المسن الذي تجاوز السبعين من العمر، كان محتجزا داخل منزله بشكل غير قانوني من قبل أفراد عائلته، بدوار (قرية) تغزوت بجماعة أمرزكان، التابعة لإقليم ورزازات.





وأشارت المصادر إلى أنه عُثر على المسن مقيدا بالسلاسل الحديدية، التي كانت تطوقه على مدى عقدين من الزمن.





وزعمت أسرة الرجل أنها اضطرت إلى تقييده بحجة أنه مصاب باضطرابات نفسية خطيرة، وأنه كان يهاجم أفراد العائلة والمارة في الشارع.





وقالت العائلة إنها لم تقصد احتجازه، لكنها أقرت بأنها قامت بتكبيله وحبسه في المنزل لتفادي أي أذى يصدر منه.



