الداخلية توجز نشاطات جميع مفاصلها وتشكيلاتها خلال 6 اشهر

2024-07-14 12:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، اليوم الاحد (14 تموز 2024)، عن ايجاز لجميع مفاصل وتشكيلات وزارته خلال الاشهر الـ6 الاولى من العام الحالي.

وقال ميري خلال مؤتمر صحفي، حضرته "بغداد اليوم"، إن "قواتنا الامنية نفذت قبل يومين عملية مهمة أسفرت عن قتل إرهابيين في ديالى"، مبينا ان "وكالة الاستخبارات ألقت القبض على أكثر من 34 ألف شخص خلال 6 أشهر".

واضاف ان "مديرية الجريمة المنظمة نفذت أكثر من 29 ألف عملية قبض واعتقلت 500 متاجر بالمخدرات، فيما تمكنت من ضبط 296 عجلة لتهريب النفط"، مؤكدا انه "تم القبض على 7705 متهمين بتهمة المخدرات، فيما تم اصدار 72 حكما بالاعدام بحق تجار المخدرات".

وتابع ميري اننا "حققنا انخفاضاً في مستوى السرقة بنسبة سالب 7، وجرائم القتل العمد انخفضت بنسبة 13 بالمئة عن السنة الماضية"، مبينا ان "حالات الانتحار تصاعدت بنسبة 8 بالمئة عن السنة الماضية".

واكد أن "مديرية شرطة الطاقة تمكنت من خفض نسبة تهريب النفط بنسبة 98 بالمئة".