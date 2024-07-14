2024-07-14 12:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد (14 تموز 2024)، القبض على متهم ارتكب جريمة قتل بوقت سابق في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد وقوع حادث جنائي بوقت سابق في منطقة (مدينة الصدر) ببغداد، تم تشكيل فريق امني مشترك من اللواء الثامن عشر بالفرقة الخامسة وبإسناد الجهد الاستخباري، تم تعرّف بفترة وجيزة على الجاني والقبض عليه في منطقة (البلديات)".

وأضافت انه "تم ضُبِطَ بحوزته (مسدس، كمية من مادة الكريستال، أدوات للتعاطي، مخزن عتاد، 5 اطلاقات)"، مؤكدة انه "تم إحالة المتهم اصولياً إلى الجهات المختصة".