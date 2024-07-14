استقرار على ارتفاع بأسعار الصرف في عموم العراق

2024-07-14 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصات الرئيسية في العراق على ارتفاع، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، حيث تم بيع الـ 100 دولار مقابل 150 الفا و250 دينار، ما يعني أن البيع في الصيرفات عند 151 الفا و250 دينار، بينما كان سعر الشراء 149 الفا و250 دينار.

وكان من المتوقع ان تشهد أسعار الصرف تراجعا قرب السعر الرسمي 132 الفا لكل 100 دولار، بعد تراجع البنك المركزي عن قراره بإعطاء الدولار للمسافرين عبر منافذ المطار فقط، لكن الأسعار استقرت على الارتفاع فوق 150 الفا في الأسواق المحلية.

وتتنظر الأسواق والقطاع المالي بشكل عام نتائج زيارة محافظ البنك المركزي الى واشنطن والتي تبين على اثرها لغاية الآن توقف البيع باليوان الصيني بحسب تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي.