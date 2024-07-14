طقس الناصرية اليوم الاحد: انخفاض طفيف بالحرارة

2024-07-14 12:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن يكون طقس مدينة الناصرية اليوم الأحد صحوا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة مقارنة بالأسبوع الماضي. وبحسب توقعات الهيئة التي اطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية فستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وستصل درجة الحرارة العظمى في مدينة الناصرية اليوم...

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