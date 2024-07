2024-07-14 12:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:في مشهد مهيب يعكس عمق الولاء والحزن، أغلقت مدينة الناصرية أسواقها في يوم السابع من محرم الحرام، إحياءً لذكرى استشهاد أبي الفضل العباس بن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، في واقعة الطف الأليمة.حيث تجددت في قلوب المعزين مشاعر الحزن والأسى على فراق سيد الشهداء وأخيه أبي الفضل...

The post بالصور: الناصرية تتشح بالسواد وتغلق اسواقها حزنا على أبي الفضل العباس في يومه الأليم appeared first on شبكة اخبار الناصرية.