زيدان يتسلم من مفتن دعوة لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس

2024-07-14 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

سلم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن ، اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، دعوة لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال المدة من 26 تموز الحالي ولغاية 11 آب المقبل.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن الذي سلم زيدان الدعوة لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس".