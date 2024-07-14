بعد اسبوعين على خطفه.. العثور على جثة شاب في بساتين بهرز بديالى

2024-07-14 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، عن تفاصيل العثور على جثة شاب بعد اسبوعين على خطفه جنوب بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" شابًا خطف في ظروف غامضة قبل اسبوعين في ناحية بهرز جنوبي بعقوبة، وتم العثور على جثته اليوم في احدى البساتين الزراعية".

واضاف ان" الاجهزة الأمنية اعتقلت اثنين من المشتبه بهما على خلفية الحادث، مؤكدا بان دوافع خطف المجني عليه ثم قتله بطريقة بشعة قيد التحقيق ولايمكن التكهن بها حاليا".

واشار المصدر، الى ان" الاجهزة الامنية نجحت في احتواء اي ردة فعل من قبل ذوي المجني عليه وبانتظار نتائج التحقيق النهائي".