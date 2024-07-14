بينها توزيع أرباح.. 3 قرارات تخص شركة السجاد والمفروشات

2024-07-14 13:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة السجاد والمفروشات، اليوم الأحد، توزيع ارباح نقدية بنسبة 80 من راس المال. وقال رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية، الدكتور علاء الموسوي، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن الهيئة العامة عقدت اجتماعها اليوم في قاعة نقابة الاقتصاديين العراقيين في بغداد المنصور وقد تضمن الاجتماع مايلي:ـ 1ـ تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2023 والمصادقة عليها بالإجماع. 2ـ تقرر توزيع ارباح نقدية بنسبة 80 من راس المال. 3ـ إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومكافأتهم.