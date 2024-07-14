المالية البرلمانية تكشف عن ملاحظات بشأن صرف نفقات موازنة 2024- عاجل

2024-07-14 13:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، اليوم الاحد (14 تموز 2024)، عن وجود ملاحظات لدى لجنته بشأن صرف نفقات موازنة سنة 2024.

وقال كوجر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان غير معلوم حجم النفقات التي صرفت خلال الأشهر الأولى لسنة 2024 ضمن موازنة العام الحالي، والنفقات ضمن الموازنة ووفق ما مخطط لها لا تسبب أي عجز إضافي في الموازنة، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط اعلى من المثبت في الموازنة، فسيكون هناك خفض للعجز المخطط له في الموازنة".

وأضاف ان "النفقات ضمن الموازنة يتم وضعها ضمن خطط استراتيجية ومدروسة، فهناك وزارة المالية ووزارة التخطيط وهناك دائرة خاصة باعداد الموازنة".

وتابع كوجز، ان" طلب كشف ما تم صرفه خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، كان بعد وجود ملاحظات وشكوك في صرف الموازنة، ونحن لدينا ملاحظات على صرف النفقات، وسيتم طلب هذا الكشف مع بداية الفصل التشريعي وحسم هذا الملف".