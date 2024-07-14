القاضي زيدان يتسلم دعوة رسمية لحضور حفل افتتاح دورة العاب باريس

2024-07-14 13:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تسلم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد (14 تموز 2024)، دعوة رسمية لحضور حفل افتتاح دورة العاب باريس.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاحد الموافق 14/7/2024، رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن".

وأضاف أن "مفتن سلم رئيس المجلس الدعوة لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس".