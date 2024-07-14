2024-07-14 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، المباشرة بـ20 مشروعا لفك الاختناقات في قضاء غماس بمحافظة الديوانية، فيما أشارت إلى استثناء الخط الزراعي بهذا القضاء من القطع المبرمج دعما لقطاع الزراعة والمزارعين.

وقال وكيل الوزير ونائب رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي نزار التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم زيارة محافظة الديوانية للوقوف على احتياجات المواطنين في قضاء غماس".

وأكد التميمي، "المباشرة بـ20 مشروعا لفك الاختناقات في قضاء غماس وتجهيز 50 محولة، إضافة إلى تأهيل الشبكة الكهربائية بالكامل وزيادة ساعات التجهيز في القضاء والمحافظة بشكل عام أسوة بالمحافظات الأخرى".

وأشار إلى، أنه "تم استثناء الخط الزراعي بهذا القضاء من القطع المبرمج دعما لقطاع الزراعة والمزارعين".