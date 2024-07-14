محافظ الديوانية: رئيس الوزراء أكد على زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية

2024-07-14 13:54:01 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاوي

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على زيادة حصة محافظة الديوانية من الطاقة الكهربائية.

وقال محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،أكد خلال اتصال هاتفي على زيادة حصة محافظة الديوانية من الطاقة الكهربائية وزيادة فرق الصيانة، جاء ذلك خلال استقباله عدداً من المتظاهرين والمحتجين في المحافظة".

وأضاف أنه" سيتم وضع الحلول المناسبة والآنية للارتقاء بالواقع الخدمي في المحافظة".