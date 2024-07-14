2024-07-14 14:12:06 - المصدر: منصة إيشان

أظهرت دراسة أن فئة من أدوية مرض السكري، والتي تشمل عقار “أوزمبيك” الشائع، ترتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان المرتبطة بالسمنة. وقارنت الدراسة التي نشرتها مؤخرا مجلة JAMA، المرضى المصابين بداء السكري من النوع الثاني الذين تم علاجهم بالإنسولين مقابل المرضى الذين تم إعطاؤهم فئة من الأدوية تعرف باسم ناهضات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1، أو […]

ظهرت المقالة دراسة: أدوية شائعة لعلاج السكري تقلل من خطر الإصابة بالسرطان أولاً على ايشان.