2024-07-14 14:12:06 - المصدر: منصة إيشان

أفاد قيادي كبير في حماس، الأحد، بأن الحركة قررت وقف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة منددا بـ”عدم جدية إسرائيل” و”ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزّل”، خاصة بعد ضربة أمس على مخيم المواصي. وأوضح القيادي ، طالبا عدم الكشف عن هويته: “القائد محمد الضيف بخير ويشرف مباشرة على عمليات القسام والمقاومة”. وذكر […]

ظهرت المقالة حماس توقف المفاوضات مع إسرائيل بسبب قصف “المواصي” وتؤكد: محمد الضيف بخير أولاً على ايشان.