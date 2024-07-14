2024-07-14 14:12:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، طرد 36 ضابطا و320 شرطيا، ضمن حملة لمكافحة الفساد في الوزارة، فيما أكدت تراجع نسبة الرشى والتزوير. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي إن “عدد رجال الشرطة المطرودين بلغ 320، بالإضافة إلى طرد 36 ضابطاً من الخدمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الفساد”. وأضاف ميري أن” […]

ظهرت المقالة الداخلية: طرد 36 ضابطا و320 شرطيا في حملة لمكافحة الفساد أولاً على ايشان.