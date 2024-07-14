حزب الدعوة الإسلامية يعرب عن إدانته واستنكاره لمجزرة مخيم المواصي في فلسطين

2024-07-14 14:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعرب حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الأحد، عن إدانته واستنكاره لمجزرة مخيم المواصي في فلسطين.

وقال المكتب السياسي لحزب الدعوة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عبارات الاستنكار تعجز عن إدانة مجزرة مخيم المواصي بخان يونس في فلسطين المحتلة، حيث مشاهد القتل المروعة والأشلاء المتناثرة تملأ كل شارع ومكان".

وأضاف أن "مجزرة الكيان الصهيوني في منطقة المواصي وتماديه في العدوان والإجرام، تؤكد مرة أخرى أن قادة الكيان المجرمين وقواته الغاشمة لا تصغي إلى ردود الفعل الإقليمية والدولية ولا تحترم مواقف المنظمات العالمية، كذلك تتحمل الدولة التي تزود هذا الكيان بالأسلحة ومنها الصواريخ التي استخدمت في هذه المجزرة مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية".

وتابع أن "هذه المجزرة تكشف وما سبقتها من مجازر مدى زيف الشعارات الدولية حول حقوق الإنسان، ومدى خواء النظام العربي والإسلامي وعجزه أمام طغيان وجنون القادة الصهاينة الذين يجدون في هذه المواقف المتخاذلة تشجيعاً لهم على ارتكاب المزيد من الفظائع وسفك دماء الأبرياء"، وتساءل "ماذا ينتظر علماء الأمة وشعوبها؟ ومتى يعلنونها صرخة حق وموقفاً شجاعاً لوقف إراقة هذه الدماء البريئة بأيدي المرتزقة المهاجرين من شذاذ الآفاق وأعداء الله والأنبياء على طول التاريخ؟".