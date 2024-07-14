منتسبو مكافحة المتفجرات يطالبون بإنصاف تضحياتهم: ارجعوا مخصصات الخطورة

2024-07-14 14:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناشد منتسبون في مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية للتدخل وارجاع مخصصات الخطورة التي خُفضت من 50% الى 25%.

وطالب المنتسبون، في مناشدة عبر "بغداد اليوم"، "بحل مشكلتهم لكونهم خبراء يؤدون واجباتهم بكل دقة وأمانة وإخلاص، وأن اغلبهم يعاني من فقدان أجزاء من أجسادهم او تضررها اثناء عمليات معالجة المتفجرات بالحرب على عصابات داعش الإرهابية وما بعدها خلال رفع المخلفات الحربية.

وناشدوا بشكل خاص القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني باسم الإنسانية وانصافا لتضحياتهم، أن يتم استثنائهم من قرار استقطاع مخصصات الخطورة.