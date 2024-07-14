2024-07-14 14:36:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأحد، عن انتهاء التيار من الاستعدادات كافة، تمهيداً للعودة السياسية والانتخابية خلال المرحلة المقبلة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماعات واللقاءات السياسية ما بين قيادة التيار الصدري والمسؤولين عن الملف السياسي والانتخابي مستمرة منذ ما يقارب شهرين، وعقدت اجتماعات عدة في النجف وبغداد بشكل غير معلن".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "الصدر وتياره أنهيا كل الاستعدادات من أجل عودة التيار الوطني الشيعي السياسية والانتخابية، والعودة ستكون بشكل تدريجي، وستكون مدعومة في بادئ الأمر من قبل (وزير الصدر) صالح محمد العراقي، وبعدها سيكون دعم العودة بشكل مباشر من قبل الصدر نفسه"، دون كشف مزيد من التفاصيل.