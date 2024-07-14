بدلالة الجاني.. العثور على جثة شاب اختفى منذ 17 يوما في ديالى

2024-07-14 14:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأحد، بأن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال شخص متورط بقتل شاب اختفى منذ 17 يومًا جنوبي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الجاني اعترف بعد التحقيق معه بارتكابه الجريمة، وأدلى بمعلومات أدت إلى العثور على جثة الشاب وهو مدفون مع دراجته في أحد بساتين ناحية بهرز، (8 كم جنوب مدينة بعقوبة مركز المحافظة).

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشاب قُتل قبل دفنه، مشيرا الى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.