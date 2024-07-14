مساعد مدرب النجف: شهد أعاد الغزلان للمنافسة على المربع الذهبي

2024-07-14 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد المدرب المساعد لفريق النجف حيدر نجم أن عودة المدرب عبد الغني شهد الى الفريق أعادت الغزلان للمنافسة على المربع الذهبي.

وقال نجم في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النجف والميناء وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريقنا قدّم مباراة جميلة أمام فريق شاب وطموح، واستحقينا النقاط الثلاث بجهود اللاعبين والملاك التدريب"، مبيناً أن" عودة المدرب عبد الغني شهد الى الفريق أعادت الغزلان للمنافسة على المربع الذهبي ".

وأضاف نجم أن" لاعبي الفريق عانوا كثيراً بسبب الوضع المالي للنادي لكنهم قالوا كلمتهم في الملعب ليثبتوا للإدارة والجمهور أنهم أصحاب حق ومبدأ من أجل تقديم أفضل العروض مع الفريق في دوري النجوم".