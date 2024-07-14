الحكيم يؤكد أهمية استثمار الطاقات الشبابية في تحريك عجلة البناء والاعمار

2024-07-14 14:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الاحد (14 تموز 2024)، أهمية استثمار الطاقات الشبابية في تحريك عجلة البناء والاعمار.

وذكر مكتب الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس تحالف قوى الدولة التقى صباح اليوم وفد تجمع رؤية الوطني، وتداول معهم في تطورات المشهد السياسي والواقع الشبابي في البلاد فيما اكد على أهمية استثمار الطاقات الشبابية في تحريك عجلة البناء والإعمار، ومواجهة التحديات التي تواجه شريحة الشباب".

وأضاف ان "الحكيم دعا لتحديث الخطاب الموجه للشباب، وبين أهمية التدريب والتطوير، فيما اكد أن الشباب أساس تحريك القطاعات الإنتاجية في البلاد كالزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والتكنلوجيا الحديثة".

وشدد الحكيم بحسب البيان، على "ضرورة إشاعة الحالة الإيجابية والتفاؤل في المجتمع، وأهمية الوقوف على ما أُنجز، فيما أوضح أن الاستقرار المتحقق على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والأمنية إنما تحقق بتضحيات العراقيين"، مشددا على "إدامة الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي والدولي والتمسك بمنهج الاعتدال والوسطية".