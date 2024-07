مستخدم بمعظم المطابخ.. “جهاز” مرتبط بأمراض خطيرة

2024-07-14 15:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: تعد مواقد الغاز من أكثر الأجهزة الشائع استعمالها في المنازل، لكن هذا الاستخدام ينطوي على مخاطر صحية كبيرة. فقد حذر طبيب في بريطانيا من أن استعمال موقد الغاز يمكن أن يؤدي للإصابة بأمراض مثل الربو الحاد وزيادة الحساسية وحتى الالتهاب الرئوي، بحسب ما ذكر موقع ميل أونلاين. وقال بن إيفالد، الذي يعمل طبيبا في نيوكاسل ولديه...

