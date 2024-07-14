الزراعة: نقل صلاحيات إدارة صندوق الإقراض وصل لمراحله النهائية

2024-07-14 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أهمية إدارة نقل صلاحيات إدارة صندوق الإقراض الزراعي الميسر الى صلاحياتها، فيما حددت موعد بدء تمويل المشاريع من الصندوق.

وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "صندوق الإقراض الزراعي الميسر كان خطوة مهمة في رفد القطاع الزراعي بالأموال اللازمة لتمويل المشاريع الزراعية أو استحداث مشاريع جديدة، وتمكين المزارعين بالتحول إلى التقنيات الزراعية الحديثة وتشجيعهم على الاستثمار الزراعي".

وأشار إلى، أن "العمل يجري الآن على نقل صلاحيات إدارة صندوق الإقراض الزراعي الميسر والتخصيصات المالية المخصصة له من وزارة المالية إلى وزارة الزراعة"، مؤكداً أن "التشريع وصل إلى مراحله النهائية مع مجلس الدولة لإقرار هذا التعديل".

وأضاف، أن "الوزارة تنتظر إكمال الإجراءات الإدارية للبدء بتمويل المشاريع الزراعية من خلال صندوق الإقراض الزراعي".