الهلال الأحمر في كربلاء المقدسة تستنفر مواردها البشرية والآلية لزيارة عاشوراء

2024-07-14 15:06:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع – عباس الرحيمي

استنفرت جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، مواردها البشرية والآلية لتقديم الخدمات الاسعافية والطبية لزائري العاشر من محرم الحرام، فيما أعلنت عن تفاصيل خطتها.

وقال مدير فرع الجمعية فلاح محمد رضا، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجمعية وضعت خطة لزيارة العاشر من محرم الحرام لتقديم الخدمات الاسعافية والطبية للزائرين والمشاركين في مواكب العزاء".

وأوضح رضا، أن "الخطة تشارك فيها ملاكات الجمعية ومتطوعون يبلغ عددهم 150 منتسباً ومتطوعاً جرى توزيعهم بين 6 مفارز راجلة وثابتة في مركز المدينة"، مشيرا إلى "توفير الضمادات والعلاجات الطبية والنقالات سواء للمفارز الراجلة بحقائب إسعاف أولي أو المفارز الثابتة وهما مفرزتا باب طوريج والأخرى قرب العيادة المركزية".

وكشف عن "نشر مفارز راجلة في باب قبلة الإمام الحسين (ع) وبين الحرمين الشريفين وباب قبلة العباس (ع) ومفرزة مقام الإمام المهدي (عج) ونشر مفرزتين في قضاءي الهندية وعين التمر".

وأكد رضا، "تزويد دائرة صحة المدينة بخمس عجلات إسعاف مع سائقيها ومسعفين اثنين للمشاركة بعمليات النقل والإخلاء للمستشفيات والمراكز الصحية للحالات الطارئة والمرضية أثناء الزيارة".

ولفت إلى "مشاركة العيادة الطبية المتنقلة بجميع ملاكها الطبي من أطباء وممرضين ومتطوعين مع توفير العلاجات والأدوية طيلة أيام الزيارة".

وأضاف أنه "جرى التنسيق مع دوائر المحافظة للقيام بالأعمال المشتركة ومساندتها بما يتوفر لدينا من إمكانيات بشرية وآلية".