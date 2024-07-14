وزير العمل يوجه بشمول المصابين بمستشفى الطفل براتبي الحماية والمعين المتفرغ

2024-07-14 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، بشمول الأطفال كافة الراقدين بمستشفى الطفل التعليمي من المصابين بمختلف الأمراض المستعصية والحرجة براتبي الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ.

وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الاسدي، وخلال زيارته مستشفى الطفل في مدينة الطب برفقة رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، ومركز الهوية الإنساني (إحدى منظمات المجتمع المدني)، وجه بشمول الأطفال كافة الراقدين بمستشفى الطفل التعليمي من المصابين بمختلف الأمراض المستعصية والحرجة براتبي الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ".

والتقى الاسدي خلال زيارته "عددا من الأطفال المرضى، مقدماً لهم بعض المساعدات، والهدايا بمناسبة يوم الطفل العراقي، مشيراً الى أن هذه المستشفى هي بحاجة دائمة الى تقديم العون لها، سواء على المستوى الحكومي من خلال الموازنات التي تصل لوزارة الصحة بشكل عام، وللمستشفيات الخاصة التي ترعى الحالات بشكل خاص، داعياً منظمات المجتمع المدني، وميسوري الحال الذين يتمكنون من تقديم المساعدة الى الالتفات لهذه المستشفيات، والراقدين فيها، ومساندتهم بكل ما يحتاجونه خصوصا هؤلاء الأطفال المصابين بمختلف الامراض الحرجة"، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، أكد الوزير أن "من واجبنا، ومسؤوليتنا الوظيفية، والأخلاقية هو التحرك باتجاه جميع فئات المجتمع، وتقديم المساعدة الممكنة لهم، خاصة هذه الحالات التي هي نتيجةً لما تعرض له العراق، والعراقيين طيلة العقود الماضية من حروب، وأزمات، وأدت الى إصابة العشرات من الأطفال بالأمراض المختلفة، والمستعصية"، مشيرا الى أن "هذه الحالات تحتاج الى جهد جماعي، وتكاتف من الجميع في تقديم الخدمة لمستحقيها".