2024-07-14 15:54:07 - المصدر: منصة إيشان

في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت السبت واستهدفت المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، قارن عدد من الوزراء الإسرائيليين “التحريض” ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتهديدات ضد الرئيس الأميركي السابق. وأدت محاولة اغتيال ترامب إلى تصاعد القلق في إسرائيل من حدوث أمر مشابه لنتنياهو، في ظل تزايد حالة الغضب ضده في الآونة الأخيرة. وحذر […]

ظهرت المقالة وزراء إسرائيليون: ما حدث لترامب سيتكرر مع نتنياهو أولاً على ايشان.