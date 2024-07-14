النقل تعلن تهيئة 250 حافلة لزيارة العاشر من محرم الحرام

2024-07-14 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت وزارة النقل ، اليوم الأحد، عن استعداداتها لزيارة يوم عاشوراء ، فيما أشارت إلى أن العمل سيكون على محورين ، وأكدت القيام بأعمال صيانة لكافة الحافلات وتهيئتها بشكل جيد.

وقال مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في الوزارة كريم كاظم حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة لنقل المسافرين بدأت وبايعاز من رئيس الوزراء ووزير النقل وقبل البدء بموسم زيارة العاشر من محرم والزيارة الأربعينية، بتهيئة أسطولها لتغطية الزيارة على أتم وجه"، مشيراً إلى "تهيئة أكثر من 250 حافلة بشكل أولي وأكثر من 100 حافلة احتياط لتغطية ساعات الذروة خلال زيارة العاشر من محرم".

وأضاف أن "العمل بالنسبة للشركة العامة لنقل المسافرين سيكون على محورين، الأول محور بغداد والثاني محور بابل وبإشراف مباشر من الوزير والكادر المتخصص من الشركة ومفارز فنية وإدارية وتفتيشية".

وتابع أن "الاستعدادات لهذا العام جرت بشكل مبكر، إذ تم القيام بأعمال صيانة لكافة الحافلات وتهيئتها بشكل جيد"، لافتاً إلى أن "الشركة أصبحت لديها خبرة عالية في التعامل مع الحشود المليونية وإدارتها بشكل منظم ومنسق بالتنسيق مع محافظة كربلاء المقدسة والقوات الأمنية ووزارة الداخلية والقطاعات الأخرى الماسكة للأرض".