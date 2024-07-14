التعليم: برنامج "أدرس في العراق" استقطب نحو 5 آلاف طالب بنسخته الثانية

2024-07-14 16:00:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

أوجزت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أبرز المنجزات المتحققة مؤخراً بينها ارتفاع مستوى نشر البحوث، وفيما أشارت إلى أن برنامج "أدرس في العراق" استقطب نحو 5 آلاف طالب من 88 دولة بنسخته الثانية، حددت موعد إعلان أسماء المقبولين في البرنامج.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم، حيدر العبودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجان المختصة المشكلة في الوزارة أكملت توصياتها ومخاطباتها التي جرت بالتنسيق مع الوزارات القطاعية وكذلك مع المحافظات العراقية على مستوى تأشير متطلبات التنمية".

وأوضح، أن "الحكومة أطلقت الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم والتي نصت على عدد من الأهداف منها توسيع المؤسسات واستحداث ومراعاة ما تقتضيه مؤشرات الزيادة في أعداد الطلبة، فضلاً عن متطلبات الجودة"، منوهاً بأن "من أهم المسائل التي اعتمدت في الوزارة بهذا السياق، ردم الفجوة بين مخرجات وزارة التربية وهي مدخلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ إن زيادة أعداد الطلبة ترتبط بالنمو السكاني مما استدعى بأن تكون هناك توصيات لاستحداث جامعات في بغداد والمحافظات".

‏وأضاف، أن "برنامج ادرس في العراق، والذي تبنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أول نسخة أطلقت في العام الماضي 2023-2024 نتج عنه مشاركة 1015 طالباً دولياً يدرسون في الجامعات العراقية على مستوى الدراسات الأولية والعليا وبمختلف التخصصات".

وأشار، إلى أن "النسخة الثانية للبرنامج أطلقت في العام الحالي وبلغ عدد المسجلين حتى هذه اللحظة 4925 طالباً من 88 دولة حول العالم، ومن المؤمل إعلان أسماء المقبولين بتاريخ 15 آب المقبل بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة منهم".

‏واستطرد، أن "الوزارة حققت منجزات عديدة منها ارتفاع مستوى النشر للبحث العلمي، حيث بلغ إجمالي الأبحاث العلمية العراقية المنشورة في المستوعبات 147 ألف بحث، وحقق العراق في هذه المرحلة اعترافاً دولياً من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ التعليم الجامعي وكذلك ظهر العراق في المرتبة السابعة عالمياً على مستوى تصنيف التايمز للتنمية المستدامة".

وتابع، أن "الجامعات العراقية، تمتلك برامج توأمة متطورة مع جامعات عالمية، بالإضافة إلى تبني عملية (بولونيا بروسس) وهي عملية تعليمية معتمدة في منطقة التعليم العالي الأوروبية".

وأردف، أن "تلك الإجراءات والقرارات، ساهمت في أن تكون الجامعات العراقية منافسة لنظيراتها في التصنيفات العالمية ويحظى الباحثون بحضور وعلى مستوى عالٍ في المستوعبات العالمية".