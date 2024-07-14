وزير العمل يوجه بشمول الأطفال المصابين بمستشفى الطفل التعليمي براتبين

2024-07-14 16:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الأحد، بشمول الأطفال المصابين بمستشفى الطفل التعليمي براتبي الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ.

وقالت وزارة العمل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي زار اليوم مستشفى الطفل في مدينة الطب برفقة رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، ومركز الهوية الإنساني إحدى منظمات المجتمع المدني"، مبينا أنه "التقى عدداً من الأطفال المرضى، وقدم لهم بعض المساعدات، والهدايا بمناسبة يوم الطفل العراقي".

ووجه الأسدي "بشمول الأطفال كافة الراقدين بمستشفى الطفل التعليمي من المصابين بمختلف الأمراض المستعصية والحرجة براتبي الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ"، مشيراً الى أن "هذا المستشفى هو بحاجة دائمة الى تقديم العون له، سواء على المستوى الحكومي من خلال الموازنات التي تصل لوزارة الصحة بشكل عام، وللمستشفيات الخاصة التي ترعى الحالات بشكل خاص".

ودعا "منظمات المجتمع المدني، وميسوري الحال الذين يتمكنون من تقديم المساعدة الى الالتفات لهذا المستشفيات، والراقدين فيه، ومساندتهم بكل ما يحتاجونه خصوصا هؤلاء الأطفال المصابين بمختلف الأمراض الحرجة".

وأكد أن "من واجبنا، ومسؤوليتنا الوظيفية، والأخلاقية هو التحرك باتجاه جميع فئات المجتمع، وتقديم المساعدة الممكنة لهم، خاصة هذه الحالات التي هي نتيجةً لما تعرض له العراق، والعراقيون طيلة العقود الماضية من حروب، وأزمات، وأدت الى إصابة العشرات من الأطفال بالأمراض المختلفة، والمستعصية"، مشيراً الى أن "هذه الحالات تحتاج الى جهد جماعي، وتكاتف من الجميع في تقديم الخدمة لمستحقيها".